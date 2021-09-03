العامرى فاروق يشيد بروح لاعبى الأهلي خلال مشوار البطولة الافريقية لليد

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حرص العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال في المغرب، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس الإفريقية على حساب فريق وداد سمارة المغربي، مؤكدًا أن الفريق كان على قدر المسؤولية، ونجح في الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق.

وأشاد نائب رئيس الأهلي بالانضباط الشديد لجميع عناصر الفريق، والروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون، مؤكدًا أن الإصرار على العودة بالكأس الإفريقية الغالية كان واضحًا منذ اللحظة الأولى لوصول البعثة إلى المغرب، وأن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا في إعداد الفريق وتجهيزه للتتويج باللقب.

وشدد على أن تتويج «رجال يد الأهلي» باللقب الإفريقي يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في الفترة القادمة للتتويج بالمزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي.