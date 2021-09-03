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تنطلق بعثة منتخب مصر إلى الجابون اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة منتخب الجابون الأحد المقبل في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

ويدعم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول المنتخب الوطني الأول أمام الجابون خلال اللقاء الذي يقام الأحد 5- 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وعملت المصري اليوم أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول يطير إلى بعثة المنتخب الوطني بطائرة خاصة على أن يعود النجم المصري العالمي لفريقه فور لقاء مصر والجابون المقرر إقامته الأحد 5- 9 -2021.

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محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، اقترب بشدة من قيادة المنتخب الوطني خلال لقائه الثاني أمام الجابون المقرر إقامته الأحد المقبل الموافق 5- 9 -2021 ضمن مننافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وحصل محمد صلاح على تأشيرة السفر للجابون مباشرة في انتظار الحصول على موافقة ناديهما الإنجليزي للسفر إلى بعثة منتخب مصر المقرر مغادرتها للجابون عقب لقاء أنجولا المقرر إقامته الأربعاء 1- 9- 2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسا الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.