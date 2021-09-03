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«الاستفزاز والإهانة في أمي».. جديد لأحمد حسن وزينب يثير غضب السوشيال ميديا

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«الاستفزاز والإهانة في أمي».. فيديو جديد لأحمد حسن وزينب يثير غضب السوشيال ميديا «الاستفزاز والإهانة في أمي».. جديد لأحمد حسن وزينب يثير غضب السوشيال ميديا

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حالة من الهجوم تعرض لها الثنائي أحمد حسن وزينب، أحد مشاهير السوشيال ميديا، بسبب عبر حسابهم الرسمي على فيس بوك.

الفيديو كان لمقلب جديد قدمه الثنائي ولكن هذه المرة كان المقلب في والدة أحمد حسن، وجاء عنوان: «مقلب الاستفزاز والإهانة في امى»، وتضمن الفيديو مشاهد لمقلب نفذه الثنائي داخل سيارتهم الخاصة في والدة حسن.

وقال حسن في بداية الفيديو: «حبينا نرجع بحاجة قوية أو مقلب قوي، المقلب في أمي، انا خايف جداً علشان أول مرة أعمل فيها مقلب»، وتابع: «أن المقلب سيتضمن محاولة استفزاز الأم بشكل كبير سواء بالتعليق على ملابسها، طريقتها في الحديث وغيرها من الأمور».

الفيديو الذي بثه حسن، حقق حتى الآن، ما يقارب الـ3 مليون مشاهدة عبر فيس بوك، ولكن من خلال البحث، تبين أن هذا الفيديو قديم، وكان الثنائي قاموا ببثه لأول مرة عبر قناتهم الرسمية على اليوتيوب نوفمبر 2019، وحقق حينها 6 ملايين مشاهدة.

تضمنت التعليقات الكثير من الهجوم والغضب على الثنائي لما جاء فيه، فقال أحد المتابعين: «على فكرة فييك اوى وباين عشان عملتو المقلب ده قبل كده فيها»، وقالت أخرى: «يعني مش عارفه شوو أحكي صراحه، الله لا يخلي اليوم إلى ابني بدو يتمسخر معي هيك قدام خلق الله يجي ولا أشوفه يا أسفي على هيك مجتمع منعيش فيه بس».

المصرى اليوم

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