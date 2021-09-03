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مواعيد صلاة الجمعة في مدن وعواصم عربية اليوم 3-9-2021

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مواعيد صلاة الجمعة في مدن مصر وعواصم عربية اليوم 3-9-2021 مواعيد صلاة الجمعة في مدن وعواصم عربية اليوم 3-9-2021

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يزيد البحث كل يوم جمعة عن مواعيد صلاة الجمعة في مدن المختلفة، ونشر موقع دار الإفتاء المصرية جدول يبين مواعيد الصلاة فى 78 مدينة مصرية عن يوم الجمعة الموافق 3-9-2021، ونشر الموقع جدول مواقيت الصلاة فى عدد من العواصم العربية.

ويؤدي المسلمون صلاة الجمعة فى يوم الجمعة من كل أسبوع، بدلاً من صلاة الظهر، ويشترط لصحة صلاة الجمعة أن تؤدي فى جماعة، وتتكون صلاة الجمعة من ركعتين ويسبقهما خطبة الجمعة.

يبلغ عدد صلوات المسلمين 5 صلوات يوميًا، وتكون مواقيت صلاة المسلمين بداية من الفجر بأداء صلاة الفجر، ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ويليهم صلاة المغرب وأخيرًا صلاة العشاء.

ونشر موقع دار الافتاء فى مصر جدول مواقيت الصلاة فى مصر وجدول مواقيت الصلاة فى عواصم عربية واللذان أعدتهما هيئة المساحة المصرية، ويتضمنا مواعيد صلاة الظهر وهو موعد صلاة الجمعة اليوم، حيث تؤدي صلاة الجمعة جماعة بدلاً من صلاة الظهر فى المدن المصرية والعواصم العربية.

المدينة

موعد صلاة الجمعة اليوم

القاهرة

11:54 ص

الإسكندرية

12:00 م

طنطا

11:55 ص

المنصورة

11:54 ص

الزقازيق

11:53 ص

أسيوط

11:55 ص

سوهاج

11:53 ص

بني سويف

11:55 ص

المنيا

11:56 ص

قنا

11:49 ص

أسوان

11:48 ص

مطروح

12:10 م

الغردقة

11:44 ص

الخارجة

11:58 ص

الإسماعيلية

11:50 ص

دمياط

11:52 ص

السلوم

12:19 م

نويبع

11:41 ص

حلايب

11:33 ص

شرم الشيخ

11:42 ص

الفـيــوم

11:56 ص

06-أكتوبر

11:56 ص

كفر الشيخ

11:56 ص

الحامول

11:55 ص

بلطيم

11:55 ص

طابا

11:42 ص

راس سدر

11:49 ص

الطـــور

11:45 ص

دهب

11:41 ص

ابوزنيمة

11:47 ص

راس غارب

11:46 ص

القصير

11:42 ص

برنيس

11:37 ص

سفاجة

11:44 ص

مرسى علم

11:40 ص

شلاتين

11:37 ص

سيدى برانى

12:16 م

الضبعة

12:06 م

العلمين

12:04 م

واحة سيوة

12:17 م

موط (الداخلة )

12:04 م

الفرافرة

12:07 م

البويطى

12:04 م

باريس

11:57 ص

المحلة الكبرى

11:56 ص

الحمام

11:56 ص

نجع حمادى

11:50 ص

بورسعيـد

11:50 ص

السـويس

11:49 ص

العريـش

11:44 ص

الطـــور

11:45 ص

دمنـهـور

11:58 ص

ادفو

11:48 ص

اسنا

11:49 ص

الأقصر

11:49 ص

القاهرة الجديدة

11:54 ص

توشكى

11:54 ص

الدلنجات

11:57 ص

كاترين

11:44 ص

دهب

11:41 ص

ابوزنيمة

11:47 ص

راس غارب

11:46 ص

القصير

11:42 ص

برنيس

11:37 ص

سفاجة

11:44 ص

مرسى علم

11:40 ص

شلاتين

11:37 ص

سيدى برانى

12:16 م

الضبعة

12:06 م

العلمين

12:04 م

واحة سيوة

12:17 م

موط (الداخلة )

12:04 م

الفرافرة

12:07 م

البويطى

12:04 م

باريس

11:57 ص

المحلة الكبرى

11:56 ص

الحمام

11:56 ص

نجع حمادى

11:50 ص

السادات

11:57 ص

الصالحية الجديدة

11:52 ص

العاشر من رمضان

11:52 ص

العاصمة الادارية الجديدة

11:53 ص

العبور

11:53 ص

الفشن الجديدة

11:56 ص

المنصورة الجديدة

11:56 ص

النوبارية الجديدة

11:52 ص

بدر

12:01 م

بنى مزار الجديدة

11:49 ص

بورسعيد الجديدة سلام

11:47 ص

الجديدة

11:53 ص

توشكى الجديدة

11:54 ص

حدائق العاصمة

11:49 ص

رشيد الجديدة

11:43 ص

رفح الجديدة

11:56 ص

سفنكس الجديدة

11:53 ص

شرق العوينات

11:48 ص

غرب النوبارية

11:51 ص

ادفو

11:48 ص

الأقصر

11:49 ص

اسنا

11:49 ص

القاهرة الجديدة

11:54 ص

الدلنجات

11:57 ص

توشكى

11:54 ص

مواقيت أذان صلاة الجمعة اليوم في المدن والعواصم العربية

المدينة

مواقيب أذان الجمعة اليوم

ابوظبى

12:22

الدوحة

11:33

المنامة

11:37

دبى

12:18

مسقط

12:05

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المصرى اليوم

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