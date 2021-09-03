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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على البحر المتوسط وتتراوح سرعتها بين 15 و20 عقدة ويصل إرتفاع الأمواج إلي 2 مترًا.

وتتكون سحبًا متوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفرقة على أماكن متفرقة تزداد شدتها خلال الأيام القادمة، بسبب تقدم الفاصل المداري نحو جنوب مصر، ليؤثر بكتلة رطبة على مناطق من جنوب الصعيد وكذلك المجري لقناة السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر.

يسنمر انخفاض درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم وتستقر بشكل نسبي خلال حالة الطقس غدًا، وتظل درجة الحرارة اليوم الأعلي فى مصر للعظمي فى أبو سمبل وتصل إلي 44 درجة.

تشير الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم إلي سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وأقصي جنوب البلاد، وتنشط الرياح وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر علي السواحل الشمالية والوجه البحري وكذلك القاهرة الكبري.

ويستمر طقس اليوم حارا رطبًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديد الحرارة رطبا علي جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ويستمر معتدل الحرارة خلال الليل على جميع أنحاء مصر.

تتراوح حالة البحرين الأحمر والمتوسط بين المعتدلة المضطربة اليوم، وترتفع الأمواج فى البحر الأحمر بين مترين و3 ونصف وفي البحر المتوسط بين مترين ومترين ونصف.

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة العظمي اليوم إلي 34 درجة، وتظل الصغري 25 درجة، والمحسوسة 36 درجة، كما تنخفض درجات الحرارة فى الإسكندرية إلي 31-25 والمحسوسة إلي 34 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في المنيا 36-22، إدفو 42-29، أبوسمبل 44-29، شلاتين 41-28، الفيوم 35-25، سيوة 36-20 درجة.

وتكون فى الأقصر 43-26، حلايب 38-27، أسيوط 37-22، الوادي الجديد 40-27، أسوان 43-29، بني سويف 35-25، قنا 42-26، سوهاج 38-23 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في بلطيم 32-25، الطور 33-27، طابا 36-25، شبين الكوم 35-26، السويس 35-25، بورسعيد 32-26، المنصورة 35-25، طنطا 35-25، الغردقة 38-28، رفح 30-24 درجة.

وتكون في دمنهور 34-25، العريش 31-25، دمياط 32-25، الإسماعيلية 35-25، شرم الشيخ 38-29، السلوم 31-22، مطروح 31-22 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة

تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر

تكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت شبه مستقرة مثل طقس اليوم، وتكون العظمي والمحسوسة فى القاهرة والوجه البحري العظمي 43 والمحسوسة 36، وجنوب الصعيد 43-45، والسواحل الشمالية 31-33، وجنوب سيناء 39-41، وشمال الصعيد 36-37 درجة.

وتنشر المصري اليوم تقارير توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبةل وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

توقاعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

تتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل حتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة خلال الأسبوع في القاهرة والوجه البحري من الأحد إلي الثلاثاء 33-35 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية من الأحد إلي الثلاثاء 30-32، والأربعاء 29-31 درجة، وفى جنوب سيناء تكون الأحد والإثنين 38-40 درجة، والثلاثاء 36-38، والأربعاء 37-40 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الأحد 36-38، ومن الإثنين إلي الأربعاء 35-37 درجة، أم فى جنوب الصعيد فتكون الأحد إلي 42-43، وتنخفض الإثنين والثلاثاء إلي 41-42، وتصل الأربعاء إلي 40-41 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وأمطار تزداد شدتها الأيام المقبلة

تقارير مجمعة عن أحوال الطقس والبحر في مصر

تقرير الطقس خلال 6 أيام

توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تفاصيل حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام