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تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

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تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

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قامت مديرية أوقاف شمال سيناء، صباح الجمعة، بتطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، بناءا على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان، إن العاملين في المساجد قاموا بتطهير وتعقيم المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، وذلك بخلاف التطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف وتعليمات المحافظة.

وناشد جمعة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد، والحفاظ على التباعد بين المصلين، وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

ووجه جمعة، خطباء وأئمة المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.

المصرى اليوم

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