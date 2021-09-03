ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

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ارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء، اليوم الجمعة، إلى 3151 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 558 حالة، لافتًا إلى تسجيل عدد 4 حالات شفاء جديدة ليصل عدد الحالات إلى 3151 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 222 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 14 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و22 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.