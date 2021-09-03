أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش

Print
وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق يضم استشاري قلب وأوعية دموية وأخصائي قلب وفني أشعة وأخصائي تمريض، لافتًا إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

من جانبه قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام، حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى.

وأضاف صلاح، أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء، والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)