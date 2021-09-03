«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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نفى الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ما تم تداوله من شائعات حول وفاتها، مطمأن جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها شائعات وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها».

وأرفق شقيق ياسمين عبدالعزيز صورة لأخته من أحد أفلامها وهو «الدادة دودي».

وتواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز تلقي العلاج في أحد المستشفيات الكبرى بسويسرا، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة خطأ طبي تعرضت له.