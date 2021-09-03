اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

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نقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، أن الطفل الأفغاني مرتضى، الذي التقى نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي، في السابق، يريد في الوقت الحالي مغادرة أفغانستان، حيث يعيش حالة شديدة من الخوف بسبب طالبان.

واكتسب مرتضى، الطفل ذو الوجه الضحوك، شهرة منذ عام 2016 عندما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورته وهو يرتدي كيسا بلاستيكيا مماثلا لقميص منتخب الأرجنتين الأزرق والأبيض، عليه اسم ميسي، والرقم 10 الذي يشتهر به.

ولفت مرتضى نظر أفضل لاعب كرة قدم في العالم 6 مرات، حيث حقق حلم لقاء النجم على هامش مباراة ودية لبرشلونة مع الأهلي السعودي، كانت أقيمت في الدوحة خلال نفس العام. كما أرسل ميسي، وهو سفير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، قميصا للطفل الأفغاني يحمل توقيعه.

ويعيش مرتضى، البالغ من العمر الآن 10 سنوات، في كابل، بعد ترك عائلته قريتهم حالهم كحال مئات آخرين فروا من القتال.

وقال مرتضى للوكالة الإسبانية إنه محاصر في المنزل ولا يستطيع الخروج لخوفه الشديد من طالبان.

وينتمي مرتضى وعائلته إلى أقلية الهزارة الشيعية التي تضطهدها حركة طالبان.

من جانبها قالت شقيقته البالغة من العمر 22 عاما، إنه مع كل طرق على الباب يعتقد مرتضى أن طالبان قدمت لذلك يركض نحوها أو نحو والدته للاختباء.