«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971

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تقع قطر في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا وتطل على الخليج العربى وتجاور السعودية والإمارات والبحرين وإيران، وعاصمتها وأكبر مدنها هي الدوحة، ويتمتع مواطنوها بأعلى دخل للأفراد في العالم حيث يبلغ دخل الفرد فيها أكثر من 85 ألف دولار سنويا وهى دولة مستقلة ذات سيادة وهناك روايات مختلفة حول أصل تسميتها (قطر)، ومن هذه الروايات أنها سميت قطر نسبة إلى قطر المطر لأنها كانت مشهورة بأمطارها الكثيرة وقيل نسبة إلى الشاعر قطرى بن الفجاءة كما قيل إن الاسم جاء من الفعل قَطَرَ وتقطير اشتقاقا من المنتجات والصناعات النفطية المنتعشة في قطر،أما عن تاريخها فقد دلت الاكتشافات الأثرية والحفريات وبعض القطع الأثرية الفخارية على أن قطر كانت مأهولة منذ الألف الرابعة قبل الميلاد، وفى القرن السادس عشر خضعت قطر لحكم الإمبراطوريةالعثمانية لأربعة قرون.

ويرجع الفضل في تأسيس الدولة القطرية الحديثة إلى سمو الشيخ جاسم بن محمد أل ثاني ويحكم دولة قطر في وقتنا الحالي سمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة أل ثاني ويعد الشيخ جاسم بن محمد أل ثاني المعضادي التميمي مؤسس الدولة القطرية ويرجع في نسبه إلى بني تميم، وقد ولد الشيخ جاسم بن محمد أل ثاني في عام ( 1813 م )، حيث تسلم أحوال الحكم في قطر في عام ( 1876 م )، حيث حاز على العديد من الألقاب لقب قائم مقام نائب الحاكم، وكان ذلك بالتحديد في خلال فترة الحكم العثماني لقطر. وكان الشيخ محمد بن ثان قد والقبائل القطرية تحت رايته وفى منتصف القرن التاسع عشر حكمت قطرأسرة آل ثان التي أخذت اسمها من جدها ثان بن محمد والد الشيخ محمد بن ثان الذي كان أول أمير ذى سلطة فعلية بقطروبعد الحرب العالمية الثانيةومع تضاؤل اتساع الإمبراطورية البريطانيةبعداستقلال الهند فى1947 وتزايد الضغط على بريطانيا في الخمسينيات لتنسحب من الخليج العربى،استقلت الكويت عن بريطانيافى1961وفى 1968 أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من الخليج العربى خلال 3 سنوات، وقامت قطر بإعلان استقلالها «زي الهارده»فى3 سبتمبر 1971.