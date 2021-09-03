قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

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أعلنت محافظة الجيزة، إنه في إطار المشاريع القومية التي يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية فإنه سيتم تحويل مسار خط مياه الشرب قطر400 مم إسبستوس والمتعارض مع أعمال مشروع كوبرى علوى فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك إعتبارا من الساعة 8 مساء الجمعة الموافق 3/9/2021 إلى الساعة 4 صباحاً يوم السبت الموافق 4/9/2021 علماً بان المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي قرية أبورجوان بالبدرشين

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإلتزام بالمواعيد المحددة لإنتهاء الاعمال لإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة، كما وجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن أبوالنمرس والبدرشين بالمتابعة الدورية وإزالة أي معوقات.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا’.

في سياق متصل، أعلنت أيضا محافظة القاهرة عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهى «منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – الماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف» لمدة 14 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 4 سبتمبر وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الاحد الموافق 5 سبتمبر، نظرا لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.