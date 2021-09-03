أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات

Print
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات نادي معه، تمهيدًا لانضمامه للفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال ناصر منسي في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتلق أي مفاوضات من جانب مسؤولي نادي الزمالك، بشأن انضمامي للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف:«تلقيت أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز في الفترة الجارية»، مشيرا إلى أن رحيله عن بيراميدز من عدمه، هو قرار مسؤولي النادي السماوي، عقدي مازال مستمر مع الفريق لمدة موسم أخر».

وتابع :«تحت أمر نادي بيراميدز، اذا كان يرغب في عودتي للفريق في الموسم المقبل، أو بيعي لأي من أندية الدوري الممتاز».

يذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا ظهر بمستوى مميز مع فريق طلائع الجيش في الموسم المنقضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة، حيث نجح في إحراز 9 أهداف وصنع ثلاثة أهداف في 31 مباراة لعبها مع الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك