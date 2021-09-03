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كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه، تمهيدًا لانضمامه للفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال ناصر منسي في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتلق أي مفاوضات من جانب مسؤولي نادي الزمالك، بشأن انضمامي للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف:«تلقيت أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز في الفترة الجارية»، مشيرا إلى أن رحيله عن بيراميدز من عدمه، هو قرار مسؤولي النادي السماوي، عقدي مازال مستمر مع الفريق لمدة موسم أخر».

وتابع :«تحت أمر نادي بيراميدز، اذا كان يرغب في عودتي للفريق في الموسم المقبل، أو بيعي لأي من أندية الدوري الممتاز».

يذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا ظهر بمستوى مميز مع فريق طلائع الجيش في الموسم المنقضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة، حيث نجح في إحراز 9 أهداف وصنع ثلاثة أهداف في 31 مباراة لعبها مع الفريق.