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الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

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الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

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أنهى مسؤولو النادي الإسماعيلي اتفاقهم مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وانتهى تعاقد إيهاب جلال، مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المنقضي، وقرر مسؤولي الدراويش تجديد التعاقد معه، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق منذ توليه المسؤولية في فبراير الماضي.

وعلمت «المصري اليوم» أن على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي وعماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة، عقدا جلسة مع إيهاب جلال في الساعات الماضية، نجحا خلالها في إقناع بالتراجع عن قراره بشأن عدم استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، ووعده بضم جميع الصفقات التي طلب التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

ونجحت اللجنة الفنية بالدراويش، في التوصل لإتفاق معه بشأن تجديد عقده مع النادي لمدة موسم آخر.

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي بشكل رسمي عن تجديد التعاقد مع إيهاب جلال، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك الإنتهاء من حسم الصفقات التي طلب المدير الفني تدعيم بها الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

المصرى اليوم

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