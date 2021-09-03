بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

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افتتح المطرب بهاء سلطان، أولى فقرات حفل ختام صيف ٢٠٢١ بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي.

وصعد سلطان على خشبة المسرح مرردا أغنية «انت استثنائي» وسط تفاعل من الجمهور بعدها حرص على تحية الجمهور والثناء على الجهود المبذولة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني مرة أخرى.

وقبيل صعود سلطان على خشبة المسرح قامت مقدمة الحفل بتقدم اسمه بالخطأ قائلة: «إيهاب سلطان».. ليصبح أفراد الجمهور مصححا خطأها قائلا: «بهاء».. وقامت بالاعتذار بعد تصحيح الاسم.

على جانب آخر أشعل سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «يا تري»، «الواد قلبه بيوجعه» و«انامصمم»، «احلف»، ٣ دقايق«،»وانت بتكلمني«و»انت واخدها معايا تحدي«.. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور على مدي ساعة ونصف الساعة.

الحفل تميز بمواصفات اللايف العالمية من تجهيزات للاضاءة والمؤثرات البصرية للعالمي طارق صبري، وملك المسرح تامر فوزي، الذي أعاد تشكيل وتخطيط المسرح الروماني ومدرجاته بشكل مبهر، زاد من استمتاع الجمهور بحفلاته وmwm وقناة المحور.