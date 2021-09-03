أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية

Print
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية

اشترك لتصلك أهم الأخبار


فى إطار التعاون بين أعضاء مجلس النواب، ومركز ومدينة دسوق ، برئاسة السيد عبد الستار، وعادل النجار عضو مجلس النواب، حيث قاموا مساء الخميس، بزيارة على أرض الواقع بقرية جماجون، وذلك لمعاينة مقترح إفامة مكتب بريد بقرية جماجمون التابعة لقرية محلة أبو على على قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 100مقترحة لاقامة مكتب بريد عليها، وذلك لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية والتخصيص والعرض على المجالس التنفيذية للقرية والمركز والمحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشانها.

وفى سياق متصل، ومن خلال المشاركة المجتمعية لأهالى قرية محلة أبو على تم إنشاء مظلة للمكتب بريد محلة أبوعلى بالمشاركة مع الوحدة المحلية، وذلك لحماية المواطنين من حرارة الشمس والأمطار أثناء الانتظار أمام المكتب لقضاء مصالحهم.

جاء ذلك بحضور رئيس قرية محلة أبو على فتحى يوسف، وفريق العمل المعاون له وعددا من الأهالى.

دسوق

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)