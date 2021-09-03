رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية

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فى إطار التعاون بين أعضاء مجلس النواب، ومركز ومدينة دسوق ، برئاسة السيد عبد الستار، وعادل النجار عضو مجلس النواب، حيث قاموا مساء الخميس، بزيارة على أرض الواقع بقرية جماجون، وذلك لمعاينة مقترح إفامة مكتب بريد بقرية جماجمون التابعة لقرية محلة أبو على على قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 100مقترحة لاقامة مكتب بريد عليها، وذلك لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية والتخصيص والعرض على المجالس التنفيذية للقرية والمركز والمحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشانها.

وفى سياق متصل، ومن خلال المشاركة المجتمعية لأهالى قرية محلة أبو على تم إنشاء مظلة للمكتب بريد محلة أبوعلى بالمشاركة مع الوحدة المحلية، وذلك لحماية المواطنين من حرارة الشمس والأمطار أثناء الانتظار أمام المكتب لقضاء مصالحهم.

جاء ذلك بحضور رئيس قرية محلة أبو على فتحى يوسف، وفريق العمل المعاون له وعددا من الأهالى.