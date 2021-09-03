وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين

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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، العرض الغنائى الاستعراضى «المظ وسى عبده» بمسرح البالون، وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والفنانين الأردنيين، على العليان، أمل الدباس وحسين الطبيشات.

وأكدت عبدالدايم أن فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين، مشيرة إلى ضرورة القاء الضوء على رموز وإعلام قوى مصر الناعمة باعتبارهم نماذج للنجاح وقدوة للشباب والأجيال الجديدة، موضحة أن الأعمال الجادة التي تقدم على مسارح الدولة تهدف إلى السمو بالوجدان الجمعى وتطوير المجتمع وبناء الإنسان، ووجهت التحية لصناع العمل وأشادت بالعرض وأداء أبطاله.

يشار إلى أن عرض المظ وسى عبده يتناول سيرة أثنان من أيقونات الموسيقى والغناء في مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، اعداد وأشعار الدكتور مصطفى سليم، تصميم الديكور محمد هاشم، والأزياء مروة عودة، موسيقى أحمد مصطفى، استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، إضاءة عز حلمي، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد ومن إخراج مازن الغرباوي ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبطولة بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هانى كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، محمد طلبة، إميل شوقي، محمد عمر، نورهان صالح، عماد عبدالمجيد، طارق راغب محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد هلال والطفلة ملك مازن.