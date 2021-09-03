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على هامش حضورهما افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، التقت النجمة ياسمين صبري بالفنان المصري العالمي رامي مالك.

وظهرت ياسمين خلال فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث مع رامي في حديث جانبي جمعهما، والتي أرتدت خلاله فستان فوشيا بتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، وأثار هذا الفيديو تساءل الجميع حول: ما الحوار الذي دار بين «ياسمين»، و«مالك».

وحضر حفل الافتتاح من نجوم ونجمات السينما العالمية مع تواجد متميز لنجمات هوليوود وفي مقدمتهن هيلين ميرين، تيلور هاكفورد، داكوتا جونسون، الإيطالية سيرينا روسي، العارضة بيانكا بولتي، كريستين دانسيت، روسي دي بالما، بينيلوب كروز، ومدير الدورة الـ78 للمهرجان البرتو باربيرا وزوجته جوليا روزماريني.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل «فرصة تانية» الذي شاركت به في الماراثون الرمضاني لعام 2020، وضم عديدًا من الفنانين بجانب الفنانة ياسمين صبري منهم: هبة مجدي وأحمد مجدي دياب وأيتن عامر ومحمود البزاوي ونهال عنبر وأشرف زكي وإدوارد، ومحمد أبوداوود وأحمد الشامي وعمر الشناوي، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.