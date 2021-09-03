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«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم

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«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم «التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم

تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر (إلتزام تجارى) برئاسة محمد المغربى مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقى مدير ادارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

بناءا على معلومات سرية مقدمة من إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد بقيام أحد التجار ببيع السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم عن طريق تخزينها بمخازنة والعقار الذي يسكن بة وبناء علية تم اصدار إذن النيابة الصادر في هذا الشأن.
وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 484 ألف و 210 جنيها.
من جانبه قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 606 لسنه 2021، وتم طلب التصالح وسداد التعويض الجمركى المستحق ومصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

المصرى اليوم

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