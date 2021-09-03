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أوباما: تلقيت 3 عروض من وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

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أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك أوباما: تلقيت 3 عروض من وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

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تمنى يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، انضمام عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال يوسف أوباما في تصريحات تلفزيونية: «نفسي عبدالله السعيد، ينضم لنادي الزمالك، فهو سيكون إضافة كبيرة لنا حال انضمامه للفريق الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية».
وأضاف: «لن تكون هناك أي حساسية بيني وبين عبدالله السعيد، حال انضمامه للزمالك لتواجده في نفس مركزي»، مضيفًا :«أتمنى ينضم السعيد، للزمالك ويكسر الدنيا إن شاء الله، لا يوجد بيننا في الزمالك أي حساسية».

وأشار: «تلقيت 3 عروض منذ يناير الماضي حتى الانتقالات الصيفية من أندية في وقطر على سبيل الإعارة بنية بيع، كل عرض يأتي لي كنت أترك القرار لمجلس إدارة نادي الزمالك، أنا تحت أمر النادي في أي قرار يتخذه».

وواصل: «اجتمعت مع حسين لبيب رئيس الزمالك، في الأيام الماضية، بعدما تلقيت عرضًا من الحزم السعودي، ولكنه تمسك باستمراري مع الفريق، وتقبلت القرار».

المصرى اليوم

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