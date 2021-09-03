رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة

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أعلن مسؤولو نادي البنك الأهلي رسميًا التعاقد مع صانع الألعاب محمد هلال، وأحمد سعيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقام ثنائي وادي دجلة بالتوقيع على عقود انضمامهم لصفوف البنك الأهلي في حضور اللواء أشرف نصار رئيس النادي وحمادة هاشم، مدير التعاقدات.

وكان البنك الأهلي أعلن أيضًا تعاقده مع كريم بامبو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل نهائي لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

ويسعى خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي المنافسة على مراكز المقدمة في جدول الدوري الموسم المقبل، والابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثاني.