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علقت الفنانة شيرين رضا، على عفش العروس هذه الأيام، وجاء ذلك بعد أن تداول صورة بجهاز العروسة وأسعار الجهاز، وهذا ما أثار الجدل، مؤكدة أن مهر زواجها كان 25 قرشا فقط، وأن الزواج قائم على الود والمحبة، مشيرة إلى أن هذا تبذير بدون معنى و«فشخرة كذابة».

ونشرت شيرين هذة الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلقت قائلة: «ايه الهبل ده !!! تبذير بدون أي معني غير الفشخرة الكدابة!!».

وأضافت:«علي فكرة أنا مهري كان ٢٥ قرش، لأن الزاوج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة!! ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجني بدون مهر!! كفاية !! حرام !!».

شيرين رضا عبر تويتر

كانت الفنانة شيرين رضا انتهت مؤخرا من تصوير أسبوع كامل ضمن أحداث دورها بمسلسل «موضوع عائلى»، من بطولة ماجد الكداونى، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، حيث تبلغ حلقاته 10 فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا.