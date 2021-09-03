أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا

Print
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا

لاقتراحات اماكن الخروج

علقت الفنانة رضا، على عفش العروس هذه الأيام، وجاء ذلك بعد أن تداول صورة بجهاز العروسة وأسعار الجهاز، وهذا ما أثار الجدل، مؤكدة أن مهر زواجها كان 25 قرشا فقط، وأن الزواج قائم على الود والمحبة، مشيرة إلى أن هذا تبذير بدون معنى و«فشخرة كذابة».

ونشرت شيرين هذة الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلقت قائلة: «ايه الهبل ده !!! تبذير بدون أي معني غير الفشخرة الكدابة!!».

وأضافت:«علي فكرة أنا مهري كان ٢٥ قرش، لأن الزاوج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة!! ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجني بدون مهر!! كفاية !! حرام !!».

شيرين رضا عبر تويتر

كانت الفنانة شيرين رضا انتهت مؤخرا من تصوير أسبوع كامل ضمن أحداث دورها بمسلسل «موضوع عائلى»، من بطولة ماجد الكداونى، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، حيث تبلغ حلقاته 10 فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

شيرين رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها (فيديو)

شيرين رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها (فيديو)

شيرين عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»

شيرين عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»

بعد تعرضها لأزمة صحية.. شيرين عبد الوهاب تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها

بعد تعرضها لأزمة صحية.. شيرين عبد الوهاب تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها