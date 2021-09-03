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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشأن تعدى أحد الأشخاص على نجله بالشرقية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول خبر بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعنوان (أب يضرب نجله بسلك كهرباء ودهس وجهه بحذاء ملوث مصحوب ببعض الصور للطفل وبه إصابات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأضافت أنه بالفحص تم تحديد الطفل المذكور (طالب بالمرحلة الإبتدائية) مقيم طرف جدته لوالدته (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبسؤالها اتهمت والد الطفل (حاصل على دبلوم – مقيم بذات الناحية) بالتعدى على الطفل وإحداث إصابته المنوه عنها بسبب رغبة الطفل في الإقامة طرف جدته ورفض والده لذلك».

وتابعت:«وأن نجلتها» والدة الطفل «منفصلة عن والده ومتزوجة من آخر، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل إتهام جدة الطفل له لرغبتها في الحصول على نفقة شهرية للطفل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.