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بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور)

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بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور)

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تسبب كسر ماسورة مياه صرف صحى بجوار أكاديمية الشرطة مساء الخميس، في إحداث كثافات مرورية كبيرة أمام السيارات المتجهة إلى منطقة التجمع الخامس.

كانت تلقت غرفة عمليات إدارة النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالقاهرة الجديدة بتسرب مياه، وتم انتقال الخدمات إلى المرور لتنظيم حركة السيارات.

فيما تداول عدد من أهالي التجمع الخامس، صورًا بعد انفجار ماسورة الصرف الصحي، والتى جاء البعض منها داخل المنازل، بعدما اقتحمت المياه المنازل، إضافة إلى غرق السيارات وتعطل بعضها تحت المياه.

كسر ماسورة مياه فى التجمع الخامس
كسر ماسورة مياه فى التجمع الخامس
كسر ماسورة مياه فى التجمع الخامس

المصرى اليوم

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