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محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت»

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محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت»

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أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه يتقبل النقد من قبل جماهير القلعة البيضاء.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية:«أتقبل النقد من جمهور نادي الزمالك، إذا كان النقد فني، حال إرتكابي أي خطأ وبدون أي تجريح".

وعن تحميله مسؤولية هدف «القاضية ممكن»، أمام الأهلي في نهائي أفريقيا قال: «القاضية كذبة واتصدقت، أعتقد أنه لا يوجد لاعب يرغب في أن يتسبب في خسارة فريقه»، مضيفًا: «قبل مباراة نهائي افريقيا، كنت أعاني من إصابة وطبيب الزمالك طلب مني عدم المشاركة في المباراة، ولكن بعد إصابة محمود الونش، بكورونا لم يكن هناك بديل في خط الدفاع، لذلك شاركت في المباراة».

وتابع : «هدف القاضية، لم يؤثر على، أنا وصلت لدرجة من الثبات الانفعالي، أنني لا أتأثر بأي انتقادات سلبية»، مضيفا: «من غير المقبول، بعد لعبي لمدة 14 موسمًا متتاليًا في الدوري الممتاز، يتم تلخيص حياتي في هدف واحد».

وأكمل:«أنا تبقي لي 5 أهداف وأكون الهداف التاريخي للمدافعين في الدوري المصري، لا أعتقد أن جمهور الزمالك يشكك لحظة في إخلاصي للزمالك».

المصرى اليوم

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