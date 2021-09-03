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6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

6 مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة، وتشهد المنطقة أيضًا سحبًا رعدية ورياحًا نشطة تشمل العيص وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة، أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العرضيات وميسان وأضم والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة سحبًا رعدية ورياحًا نشطة تشمل الجموم والعاصمة المقدسة والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن والمخواة والمندق وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

6 مناطق بمرمى تنبيهات

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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