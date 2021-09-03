فريق مطورى «جوجل دى اس سي» بأسيوط :ندعم تعليم البرمجة لطلاب جامعة أسيوط من كل الكليات

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يتم يوم ٤ سبتمبر الجارى بجامعة أسيوط تكريم فريق نادى الطلبة المطورين (جوجل دى اس سى)، لفوزه بالمركز الأول بين ٤٨ جامعة.

وقالت الطالبة شروق اسامة التى تقود الفريق فى العام الجديد ، ان النادى يعمل على سد الفجوة بين النظرية والتطبيق للمطورين والمبرمجين من الطلاب، وهدفنا هو تطوير قدرات الطلاب وتمكينهم من التأثير في مجتمعاتهم من خلال التكنولوجيا واستخدامها فى حل مشكلات مجتمعهم، مضيفة أن الفريق يخطط في العام الدراسي الجديد 2021-2022 للوصول إلي اكبر عدد من طلاب الجامعة من المهتمين بالبرمجة والتكنولوجيا مهما كانت خلفيتهم الدراسية ومساعدتهم في البدء في التعلم من خلال تقديم مسارات تعليمية مثل تعلم الالة Machine Learning , علوم البيانات Data Science , الحوسبة السحابية Cloud Computing تطوير تطبيقات الهاتف Mobile App Development وبداية تلك المسارات هو شهر سبتمبر الحالى حيث سيعقد مسار تعلم الالة Machine Learning من اليوم العاشر من الشهر الجاري ويقدمه باقة من طلاب الجامعات علي مستوي مصر تحت إشراف المهندس عمر صلاح، واملنا من وراء كل الأنشطة هو تأهيل الطلبة للمشاركة في مسابقة تحدي الحلول لقيام الطلاب بمشاريع قائمة علي استخدام تكنولوجيا تخدم المجتمع.

وأكدت شروق انه تشجيعا وايمانا بدور الطلاب في رفع الوعي بالتكنولوجيا سيعقد تكريم يوم 4/9 لفريق نادي الطلاب المطورين من جوجل، والذى قاده الطالب عبد الرحمن إياد، والطلاب المتميزين بكلية الحاسبات والمعلومات برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب وهؤلاء الأساتذة الكبار قدموا كل الدعم لكل ما وصلنا اليه منذ بداية تأسيس الفريق.