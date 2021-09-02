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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه يجب محاربة التعصب في الرياضة المصرية بالعلاقات الطيبة بين روؤساء الأندية، مشيرا إلى أن تعاقد النادي الأهلي مع مدربين سابقين لدى نادي الزمالك نوع من الذكاء الزملكاوي.

وأضاف الكابتن حسين لبيب، خلال حواره مع الاعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه جرى التعاقد مع مدرب أمريكي جديد «سوسا» لتدعيم فريق السلة خلال المرحلة القادمة أفضل من المدرب الروسي، قائلا: سيظل الزمالك ملكًا للصالات، ولا توجد مشكلة لدينا في تعاقد الأهلي مع المدرب الأسبق لنادي الزمالك.

وتابع أن الانتصار في الملاعب وليس في خطف اللاعبيين خلال الصفقات، ونحن نخطط للمرحلة القادمة ونفضل العمل بهدوء لحصد مزيد من البطولات للنادي الزمالك.