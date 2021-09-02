أخبار عاجلة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب : ذكاء زملكاوي

Print
لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب : ذكاء زملكاوي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي أنه يجب محاربة التعصب في الرياضة المصرية بالعلاقات الطيبة بين روؤساء الأندية، مشيرا إلى أن تعاقد النادي الأهلي مع مدربين سابقين لدى نادي الزمالك نوع من الذكاء الزملكاوي.

وأضاف الكابتن حسين لبيب، خلال حواره مع الاعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه جرى التعاقد مع مدرب أمريكي جديد «سوسا» لتدعيم فريق السلة خلال المرحلة القادمة أفضل من المدرب الروسي، قائلا: سيظل الزمالك ملكًا للصالات، ولا توجد مشكلة لدينا في تعاقد الأهلي مع المدرب الأسبق لنادي الزمالك.

وتابع أن الانتصار في الملاعب وليس في خطف اللاعبيين خلال الصفقات، ونحن نخطط للمرحلة القادمة ونفضل العمل بهدوء لحصد مزيد من البطولات للنادي الزمالك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك