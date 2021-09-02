جامعة مطروح تبدأ حملة موسعة لتطعيم طلابها بلقاح كورونا

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أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس الموافق الثاني من سبتمبر ٢٠٢١، بدء حملة موسعة لتطعيم طلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر كلية التربية، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وأكد النجار حرص إدارة الجامعة على صحة طلابها من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الاستعداد لبدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg، مع ضرورة الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقم، والتوجه بعدها إلى مقر كلية التربية لتلقي اللقاح.