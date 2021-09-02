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إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة

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إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة

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أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي في طريق «السخنة_ الزعفرانة» ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى الأميري بالسويس.

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس تلقت بلاغ من قائدي السيارات يفيد وقوع الحادث أمام قرية واحة الحجاز دولفين، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس 6 سيارات لموقع الحادث، وخلال 6 دقائق من توقيت تلقي البلاغ وصلت سيارات الإسعاف إذ تحركت من نقاط التمركز على طريق السخنة.

وأفادت المعاينة بأن الحادث وقع بالتصادم بالمقابلة، وتهشمت مقدمة السيارة الملاكي والميكروباص التابع لإحدى شركات السياحة.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن المصابين حالتهم مستقرة وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات.

المصرى اليوم

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