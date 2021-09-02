الشيخ أحمد تركي : الزعم بأن الرسول حث على كثرة النسل افتراء

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قال الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك بعدا دينيا خطيرا لمشكلة الزيادة السكانية التي باتت تهدد مجتمعنا- حيث يزعم الكثير من الناس أن كثرة النسل من الأشياء التي أمر بها رسول الإسلام- وهذا «افتراء» بحد قوله.

وأوضح عالم الأزهر أن المروجين لكثرة الإنجاب يستندون في بعض الأحيان إلى حديث شريف عن النبي يقول: «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة»، مضيفًا أن الحديث يتناول معيشة المسلمين الأوائل وحال دنياهم وقتها، إذ كانوا يعانون من قلة عددهم في الجزيرة العربية، وهم في حالة -وقتها- للتكاثر وكثرة العدد لينشروا رسالة الإسلام إلى العالم.

وتحدث الشيح أحمد تركي، خلال مقابلة أجراها مع برنامج «60 دقيقة» المعروض على قناة «إكسترا نيوز» عن ظروف أخرى اقتضت بالنبي أن يحث المسلمين على الزواج وكثرة الإنجاب، حيث كان الأغلب وقتها يعزف عن الزواج وتكوين أسرة.

وأشار أيضًا في ذات السياق إلى أن المسلمين لاسيما الصحابة وقت الرسول كانوا يتعمدون عدم الإنجاب بـ«العزل» وهي الوسيلة الوحيدة وقتها.

وقال «كان الرسول يعلم أن بعض الصحابة يتعمدون عدم الإنجاب بالعزل ولم يسألهم وأقرهم في ذلك، موضحًا أن هذا السلوك من النبي في عرف أهل الحديث يعد سنة تقريرية، إذ إن الرسول علم بشىء ولم ينه عنه وهذا يعني أنه مباح».