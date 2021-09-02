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خطوات الريش.. معرض فني جديد

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خطوات الريش.. معرض فني جديد خطوات الريش.. معرض فني جديد

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ينطلق الاسبوع المقبل معرض «خطوات الريش» للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس عن فن البالية حيث قدمت الفنانة منذ تخرجها من كلية الفنون الجميلة عدة معارض عن فرقة بالية أوبرا القاهرة منذ افتتاح دار الاوبرا وحتى الآن.

تقول الفنانة الدكتورة وفاء ياديس ان رسم البالية يستلزم دراسة خطوات الرقصة في مختلف موضوعاتها الكلاسيكية والمودرن ولها حياة تنبض عند مشاهدة الفن على المسرح وأهم من ذلك المشاهدة المستمرة في كواليس العروض وتجربة الأداء لخطوات البالية بصفة شخصية من الفنان التشكيلى قبل وضع اللمسات الاولى للوحات تمثل هذا الفن المتميز وهو ما قمت به منذ عام ١٩٩٢ وحتى الآن.

لوحات المعرض بالتصوير الزيتى والاكريليك واستايل جرافيك بالحبر الأزرق والبنى والأسود في تبسيط يمثل قوة الخط أحيانا وتشكيل يخوض في التجربة الفنية والحالة السيكلوجية أحيانا أخرى.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس ان ماجذبنى لرسم البالية هو استحالة التوازن في تناغم وخفة مع التعبير الحركى لإنتاج رواية بلا كلام وكل ما يلزم المتلقى هو التفاعل مع الراقص من مقعده في المسرح ليخوض معه حكايته بتاثر واندماج وهو ما يتطلب من راقص البالية سنوات عديدة من التدريب والدراسة لتحويل جسده إلى ريشة بخطوات متوازنة في فن من أصعب الفنون، ويضم المعرض ٤٥ لوحة في تشكيل فنى.

المصرى اليوم

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