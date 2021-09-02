الرئيس الفلسطيني يمنح الفنانة صابرين وسام الثقافة للعلوم والفنون

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قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفنانة صابرين، «مستوى التألق» من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لأعمالها الفنية الهادفة ومواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما قلّد عباس، نقيب المهن التمثيلية الفنان د. أشرف زكى، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين. جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامة الرئيس الفلسطيني في قصر الأندلس الرئاسي، وتسلم الوسام الفنان أشرف زكي بحضور زوجته الفنانة روجينا وابنته .



ومنح الرئيس الفلسطيني لزكي، النجمة الكبرى، تقديرا لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديرا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيمة، وتثمينا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين . كما منح الرئيس محمود عباس، الكاتب الصحفي الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لمسيرته الصحفية الزاخرة بالانجازات، ولجهوده في خدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية .

جاء ذلك خلال استقبال عباس ل أسرة الكاتب الكبير الراحل بمقر إقامته بقصر الأندلس في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تسلم الوسام نجله إيهاب وكريمته أمل. ومنح الرئيس الفلسطيني الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد النجمة الكبرى تقديرا لمسيرته الإعلامية المتميزة، حيث أمضى جل حياته بالعمل الإعلامي دفاعا عن قضايا وطنه وأمته، لاسيما وكتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله الوطني.