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قيس سعيد: ملتزمون بعدم المساس بالحريات وحقوق الإنسان ولا مجال للعودة إلى الوراء

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قيس سعيد: ملتزمون بعدم المساس بالحريات وحقوق الإنسان ولا مجال للعودة إلى الوراء قيس سعيد: ملتزمون بعدم المساس بالحريات وحقوق الإنسان ولا مجال للعودة إلى الوراء

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين وبشير العبيدي الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي نائب رئيس الرابطة.

وقال بيان لرئاسة تونس، إنه قد تعذّر على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تلبية الدعوة الموجّهة لها لحضور هذا اللقاء بسبب ارتباطات نقابية داخل تراب الجمهورية.

وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.

كما بيّن رئيس الجمهورية بأنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها، مذكّرا بأنه سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة.

المصرى اليوم

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