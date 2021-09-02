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تفاصيل الحادث الخطير في بطولة العالم للدراجات الذي أطاح بمنتخب ألمانيا.. صور

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تفاصيل الحادث الخطير في بطولة العالم للدراجات الذي أطاح بمنتخب ألمانيا.. صور تفاصيل الحادث الخطير في بطولة العالم للدراجات الذي أطاح بمنتخب ألمانيا.. صور

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شهد سباق سبرنت بين منتخب فرنسا وألمانيا للناشئات في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين المقامة على المضمار الحديث في استاد القاهرة الدولي - في الفترة من 1 سبتمبر إلى 5 سبتمبر الجاري، حادث تصادم خطير وتوقف السباق بعد اصطدام لاعبات الألماني فيما بينهم ، وخرج ثلاثي الفريق الالماني مصابات وتم نقلهم للعلاج ولم يستكمل السباق وتم اعتبار فرنسا فائزة لسقوط الفريق الالماني بالكامل 3 لاعبات وخروجهم للعلاج.

حدث الاصطدام خلال الجولة الثانية من منافسات سباق 400 متر (مطاردة الفرق) عندما سقطت إحدى المتسابقات بمنتخب المانيا مع زميلاتها لترتطم بها متسابقتان ويتوقف السباق على الفور بعد إعلان خسارة ألمانيا السباق.

وعلى الفور تدخل طاقم الإسعاف للكشف على الإصابات، لتأتي إصابات اللاعبتان مارلا سيجموند ويوستينا سيزابالا عبارة كدمات وسحجات لم تستدعي نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيبت اللاعبة فابيان جايهريج إصابات خطيرة لتنقل على الفور إلى غرفة الإسعافات ومنها تم نقلها إلى المستشفى لاجراء اشعات وفحوصات ، بينما كانت اللاعبة الوحيدة التي تم تسقط هي فرانزي أريندت.

المصرى اليوم

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