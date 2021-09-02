أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية

Print
"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية "الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية
قال لـ"سبق": اللجنة الجديدة تسيّر العمل بوتيرة متسارعة وتملك فرصاً جديدة

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ "سبق" إن لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ المنبثقة عن المجلس التنسيقي السعودي العراقي، الذي انطلقت أعماله في أكتوبر 2017، واحدة من أهم اللجان التي تعزز وتسهم في خلق حراك اقتصادي وتجاري بين الرياض وبغداد.

وأضاف أن اللجنة تحقق الدفع ببرامج الاستيراد والتصدير وسلاسل الإمداد على نحوٍ من الأداء الفاعل، مشيراً بأن صناعة النقل بين البلدين تسير على وتيرة متسارعة وتمتلك العديد من الفرص الجديدة، لافتاً إلى أن توقيع اتفاقية للنقل البحري اليوم، والتي تهدف إلى تطوير الملاحة التجارية، ورفع حركة مرور السفن لنقل الركاب والبضائع بين البلدين، حيث وقع وزيرا النقل: السعودي صالح بن ناصر الجاسر والعراقي ناصر الشبلي اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري.

وأبان "الجبيري" أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات وصولاً إلى زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث تصل عملية المناولة إلى أربع ساعات فقط للحاوية الواحدة، كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود .

وبيّن أنه إضافة إلى ما سبق الإعلان عنه من برامج مشتركة وفتح آفاق جديدة من الأطر التنفيذية في تطوير خدمات منظومة النقل البري والبحري بين المنافذ البرية والموانئ البلدين، وتسهيلها وتطويرها هنالك دعم الخدمات اللوجستية، حيث إن هذا الحراك الاقتصادي سيكون له انعكاسات إيجابية على البلدين الشقيقين تتمثل في جانب يتعلق بالخطوط الملاحية بين الموانىء وتعاظم حراكها التجاري، وجانب يتعلق بمستقبل وزيادة التبادل التجاري ومرونة مناولة البضائع وتعزيز منظومة نقل الركاب والحجاج والمعتمرين وغيرها من العمليات التجارية المشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت