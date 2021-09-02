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رئيس البرلمان الليبي يتهم بالمناورة للبقاء في السلطة

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رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة رئيس البرلمان الليبي يتهم بالمناورة للبقاء في السلطة

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قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إن الحالية حادت عن النهج وتُخطط للبقاء طويلاً، وفق ما نقل موقع بوابة الوسط الليبي اليوم الخميس.

وأضاف صالح، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش زيارته إلى المغرب، أنّ «القاعدة الدستورية موجودة في الإعلان الدستوري».

وأشار إلى أن «مجلس النواب سيستجوب الحكومة الأسبوع المقبل، ومن حقها أن تدافع عن نفسها وإنْ رأى المجلس أنها قدمت ما يسمح لها بأن تستمر، فهذا شأن البرلمان».

وشدد على أن «مجلس النواب وافق على قانون انتخاب الرئيس، ولا إقصاء لأحدٍ ولم يستبعد أحد»، وأضاف أن «قانون انتخاب مجلس النواب موجود هو الآخر، لكنه قد يحتاج إلى بعض التعديلات في الأسبوعين المقبلين».

المصرى اليوم

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