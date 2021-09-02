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رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين

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رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين

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أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف دولي للمنتخبات بعدما سجلا ثنائية في فوز منتخب بلاده على أيرلندا بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

ووصل صاحب الـ36 عاما إلى 111 هدفا مع البرتغالي متفوقًا على الإيراني على دائي الذي سجل 109 هدف في 149 مباراة فيما يمتلك الأرجنتيني ليونيل ميسي 76 هدفًا دوليًا.

وعبر كريتسانو رونالدو عن سعادته البالغة برقمه الجديد قائلًا خلال مقابلة تلفزيونية «أنا سعيد للغاية، ليس فقط لأنني حطمت الرقم القياسي، ولكن في اللحظة الخاصة التي مررنا بها».

وتمكن رونالدو من تحطيطم منافسات الرجال بعد عقدين من العمل المتواصل، ليصبح هدفه الجديد هو الوصول إلى رقم كريستين سنكلير لاعبة المنتخب الكندي والتي تمكنت من تسجيل 184 هدفصا خلال 255 مشاركة.

وتعد كريستين سنكلير من أبرز لاعبات كرة القدم النسائية، وسبق لها المساهمة في تتويج منتخب كندا بذهبتين أولمبيتين بالإضافة إلى الظهور المميز في بطولة .

المصرى اليوم

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