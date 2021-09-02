عاطف محمد عبدالمجيد يكتب: كيف سيرى الناس صورتي؟ (شعر)

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«ليس مفيدًا»

ليس مفيدًا لمثلكَ

أن يظل محتفظًا

بقلب طيب ونقى

كل هذه السنوات

يكفيكَ

ما سبّبته لكَ هذه الطيبة

من أوجاع وأحزان

الآن أخرجه منك

ألْقِ به بعيدَا

أو اقتله فى هدوء

وادفنه بكل ما فيه من شقاء

تخلص منه

إذا ما أردتَ

أن تعيش لحظاتك القادمة

دونما ضيق أو ألم

وإن كنتَ لا تزال

طامعًا فى أوجاع ومآسٍ أخرى

فأكمل معه الطريق

واتركانى وحيدًا

بعدما اكتفيت من أوجاعكما.

■ ■ ■

«لا فرق عندى»

لستُ مشغولًا

بالمرة

بكيف سيرى الناسُ صورتى

ولا أهتم كذلك

بما يسمونه برستيجًا

لا أصففُ شَعرى كما ينبغى

قبل خروجى

ولا أطيل النظر فى مرآتى

لأنال إعجاب أنثى

بعدما اكتفيتُ بحبيبتى

لم أعد أشعر أن هناك

ما ينقصنى

ولا أحمل معى عُقدَا من الطفولة

قلبى نقى بما يكفى

وأكره الأذى

وأشفق على من يفكرون فيه

بل أدعو لهم

بالشفاء منه

فهم على كل حال مرضى

وليست لى يدٌ توجعنى

وأصبعى خلقه الله

ليفقأ أعين الجبناء

لا ليضعه أحدهم

تحت ضرسه

ولا فرق عندى

بين أن أحمل حقيبة وزير

أو أن أبيع باقات ورد للعاشقين

كى أطعم أولادى

خبزَا حلالا

وحين ننام

نقول معًا:

الحمد لله.

■ ■ ■

«ابتعدى عنى»

أيتها الأحزانُ

أنا لستُ مرشدَكِ العام

لستُ إمامك العادل

لستُ قديسَا

أو حاخامَا

ولستُ قائدك الأعلى

كى تلتصقى بى هكذا

لنيْلِ بركتى

من فضلك اعتبرينى

إبليسا

كائنَا سيئ السمعةِ

وابتعدى عنى

اعتبرينى فيروسَا مُعديَا

إن اقتربتِ منه

ستصابين بهلاكٍ أبدى

من فضلك ابتعدى عنى

فلمْ يعد لدىَّ عمرٌ

كى يضيع وأنتِ بصحبتى

■ ■ ■

«أحزان»

أناس

تزورهم الأحزان

كضيف خفيف

يلوح بتحية من بعيد

ثم يختفى

وآخرون

ما إن تزورهم

إلا وتعشقهم

فتقيم معهم

حتى الرحيل.

■ ■ ■

«بقسوة»

الجراحُ التى

لا نوقف نزيفها

لحظة أن يبدأ

خشية ألا نتحمل آلامها

تظل تؤلمنا

وبقسوة

طول الحياة.

■ ■ ■

«وحده»

وحده الموت

قادر

على إنهاء كل شىء

دون عناء

حتى ذكرياتنا

التى نتخذها وقودًا

لاستمرار حياتنا

بشكل مقبول

يثقب الموت ذاكرتنا

ليُميتها!.

■ ■ ■

«صمت»

دائما ما أُفضّل الصمت

ألجأ إليه لراحتى

كاتمًا كل شىء بداخلى

متحملًا

سخافات آخرين

لو عاتبتهم عليها

لحق لى أن أرميهم بالرصاص

فى ميدان عام

لكنهم

رغم هذا

يصلون بى إلى حافة الانفجار

وقتها

أقول لهم:

«على نفسها جنت براقش».

«شجرة»

أنا

شجرةٌ توزّعُ ظِلّها

على الجميعْ

لكنّها

تسْتاءُ أحْيانَا

مِن عصافير

تستريح فوق أغصانها

ثم تُغادرها

دون رجوع.