جامعات المعرفة الدولية: معامل هندسية متخصصة لمواكبة توجهات الدولة بالعاصمة الادارية الجديدة

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أكد الدكتور محمود علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية، أنه انطلاقاً من حرص مؤسسة جامعات المعرفة الدولية وجامعة كوفنتري البريطانية على تقديم وتوفير البيئة التعليمية الأكثر تحفيزاً وإثراءاً من الناحية الفكرية والعملية التي تتماشي مع توجهات ورؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضرورة تواجد تخصصات تتماشى مع رؤية التنمية المستدامة 2030، افتتحت الجامعة مبنى المعامل الهندسية والمصمم على أعلى مستوى علمي من التجهيزات المعملية وبأحدث التقنيات المتاحة للمعامل الهندسية وذلك لمساعدة الطلاب على تنفيذ المشروعات بشكل عملي ومتقدم وطبقاً للإمكانات الحديثة بالدول المتقدمة.

ومن جانبه قال الدكتور ستراتيس كاناراكوس – عميد كلية الهندسة، :«فخورون بإنشاء مبني المعامل الهندسية الحديثة بنجاح وذلك بالتعاون وبإشراف لجنة جودة التعليم بجامعة كوفنتري، حيث يتم دعم المنشآت الحديثة وتعزيز تجربة التعليم الحديث والقائمة على المشروعات العملية لطلابنا في البرامج الدراسية الخاصة بالهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونيات».

واوضح أنه تم إنشاء مبني المعامل الهندسية على مساحة 3000 متر مربع بقدرة استيعابية لثمان معامل مختلفة، بالإضافة إلى مركز تصنيع.

يسمح معمل ميكانيكا الموائع للطلاب بدراسة خواص الموائع وعمل التجارب عليها من خلال منصات الاختبار ومن خلال المعدات الهيدروليكية، بجانب افتتاح معامل الخرسانة وميكانيكا التربة والمساحة التي تسمح لطلاب الشعبة المدنية بالعمل عن كثب مع خلاطات الخرسانة، وآلات اختبار الخواص الميكانيكية للتربة وآلة اختبار الخرسانة بقدرة 3000 كيلو نيوتن.

ويركز معمل ميكانيكا التربة على دراسة خواص التربة باستخدام جهاز Casagrande لتحديد مستوي الرطوبة بالتربة، ودراسة حدود التمدد وضغط التربة باستخدام أجهزة الدك اليدوية والميكانيكية. إلى جانب هذه الاختبارات، يتم إجراء تجارب واختبارات أخرى في موقع البناء باستخدام أدوات المساحة ليتعلم الطلاب المهارات الأساسية للعمل بهذه الأدوات من خلال قياس المسافات والزوايا الأفقية والرأسية.

يحتوي المبني أيضا على معملي التكييف والتبريد الذي يتيح للطلاب دراسة اساسيات التكييف والتبريد من خلال أجهزة حديثة تحاكي أنظمة التكييف والتبريد المستخدمة في المباني الحديثة ومعمل الديناميكا الهوائية الذي يساعد الطلاب على دراسة خصائص حركة الهواء والتفاعل بين الهواء والأجسام الصلبة التي تتحرك من خلاله مما يسهل عملية تصميم السيارات والطائرات.

يوجد أيضا معمل الروبوتات وأنظمة التحكم الصناعية والذي يحتوي على احدث أنظمة التدريب على التحكم الرقمي ويحتوي على عدة أنظمة روبوتية أهمها والروبوت التعاوني الحديث الذي يمكن للطلاب من خلاله دراسة كيفية التواصل بين العامل والروبوت اثناء العملية الانتاجية

واضاف أنه تم إنشاء مركز التصنيع ليصبح رائدًا في البحث وتنفيذ النماذج الأولية والاختبارات، حيث يعمل كمنشأة لإجراء الأبحاث ودراسة سبل التطوير وتقديم خدمات تعليمية عملية، حيث يمكن للطلاب والباحثين تطبيق تصميماتهم عمليًا من خلال تنفيذها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، وآلات التحكم الرقمي CNC، حيث تم بناء مبنى المعامل كقوة تكنولوجية لتعظيم الاستفادة للمبدعين والمبتكرين.

جامعات المعرفة الدولية: معامل هندسية متخصصة لمواكبة توجهات الدولة بالعاصمة الادارية الجديدة

جامعات المعرفة الدولية: معامل هندسية متخصصة لمواكبة توجهات الدولة بالعاصمة الادارية الجديدة