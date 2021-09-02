الكاظمي: قمة بغداد وافقت على فتح صفحة جديدة مع سوريا وشهدت 6 مصالحات

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الدول المشاركة في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، وافقت على فتح صفحة جديدة مع الجانب السوري، لافتاً إلى عقد «ست مصالحات بين دول المنطقة».

وقال الكاظمي في تصريحات لقناة «الشرق»، اليوم الخميس، إن المشاركين في «قمة بغداد»، التي عقدت في العاصمة العراقية، السبت الماضي، توافقوا على «بدء صفحة جديدة مع سوريا»، معتبرا أنه «لو حضرت سوريا لامتنعت دول أخرى عن الحضور».

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن «جهودا عراقية بذلت في القمة أدت لعقد ست مصالحات بين الدول المشاركة في القمة»، لافتا إلى «عقد كل من السعودية وإيران ومصر وقطر، لقاءات على هامش القمة، فضلاً عن لقاءات أخرى لم يعلن عنها».