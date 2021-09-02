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ختام فعاليات تدريب مشروع «مسار» لريادة الأعمال بفنون جامعة الأقصر

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ختام فعاليات تدريب مشروع «مسار» لريادة الأعمال بفنون جامعة الأقصر ختام فعاليات تدريب مشروع «مسار» لريادة الأعمال بفنون جامعة الأقصر

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اختُتمت بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، فعاليات تدريب «مشروع مسار لريادة الأعمال» والذى تنفذه انرووت للتنمية ،وذلك في الفترة من 1 – 2 سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان، أشاد الدكتور محمد محجوب، بمشروع مسار لتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تنمية الاقتصاد المحلى، اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز قطاع المشروعات الناشئة.

كما ثمن جهود قطاع خدمة المجتمع بالجامعة ،ودوره في تشجيع البرامج التدريبية التي تساعد الشباب على دخول أسواق العمل بالإضافة للخدمات التدريبية والمعرفية اللازمة لتنمية وتطوير الأعمال.

وأشار النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ومدرب ريادة الأعمال، إلى أن التدريب استمر لمدة يومين تم خلاله تقسيم المتدربين لمجموعات عمل وتقديم أفكار مشروعات، مؤكدا على أن هذا التدريب يهدف إلى رفع الوعى لدى المشاركين ببيئة ريادة الأعمال، وإكسابهم المهارات اللازمة لتكوين أفكار مشروعات وتدبير طرق تمويلها.

ووجه نجاتي، الشكر لقيادة الجامعة وكلية الفنون الجميلة، على إتاحة الفرصة لتنفيذ تدريب مسار لريادة الأعمال.

وأضاف الدكتور وائل رشاد، خبير ريادة الأعمال بمشروع مسار أنه تم خلال التدريب تعريف المتدربين بأهمية ريادة الأعمال وربطها بسياسات الدولة نحو تشجيع الشباب على امتلاك مشروعات صغيرة، مما يسهم في زيادة الناتج المحلى وتدريبهم على تقييم الأفكار والتعرف على مصادر توليدها.
وأشار عبدالرحمن خالد، مسؤول برنامج مسار، أن برنامج مسار لريادة الأعمال صممه خبراء إنرووت للتنمية بهدف تعزيز قطاع المشروعات الناشئة وربطها بالأسواق وسلاسل القيمة، والتوعية بريادة الأعمال، وتنسيق الجهود المبذولة في مجتمع ريادة الأعمال في صعيد اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.


وفى ختام التدريب وزع رئيس جامعة الأقصر والنائب أكمل نجاتي والدكتور وائل رشاد الشهادات على المتدربين.

المصرى اليوم

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