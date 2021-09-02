أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

معركة التصريحات تشتعل بين مدرب المغرب ونجم تشيلسى

Print
معركة التصريحات تشتعل بين مدرب المغرب ونجم تشيلسى معركة التصريحات تشتعل بين مدرب المغرب ونجم تشيلسى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ردَّ النجم المغربي حكيم زياش، على تصريحات وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، بعد تصريحاته بشأن نجم تشيلسي.وقال زياش، عبر صفحته على موقع «إنستجرام»: «في المرة القادمة عندما تتحدث. قل الحقيقة».

وتأتي رسالة زياش بعد تصريحات خليلوزيتش، بعد استبعاده من المعسكر الحالي الخاص بمواجهتي السودان وغينيا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقال وحيد: «كلكم تسألون عن غياب زياش، أنا سأريحكم وسأكشف لكم السبب. هو لاعب غير منضبط وتمرد علينا في آخر معسكر، إذ حضر متأخرًا وقبلنا مبرره، وبعدها رفض تنفيذ التعليمات، والتدرب كباقي اللاعبين، ولن أقبل ذلك، ولم يسبق لي أن قدمت بشأنه تنازلات»

وأضاف خليلوزيتش: «صدقوني ما أقوله هو الحقيقة كاملة بشأن زياش. قد لا يروق للبعض هذا وتلقيت انتقادات واسعة بشأن هذه القصة لكن أنا المسؤول عن أقوالي، وأفضل أن أخسر مباراة على أن أخسر مبادئي بسبب لاعب متمرد وغير منضبط».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)