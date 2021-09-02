3 خيارات أمام «بيانيتش» للهروب من جحيم «برشلونة»

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ما زال الضباب يسيطر على مستقبل الموهوب البوسنى ميراليم بيانيتش، مع فريقه برشلونة الإسبانى، بعدما خرج من حسابات المدير الفنى للفريق، الهولندى رونالد كومان، وتم عرضه للبيع في موسم الانتقالات الصيفية المنصرم، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ للحصول على خدمات اللاعب.

وما زال برشلونة الإسبانى يبحث عن وسيلة للتخلص من بيانيتش، الذي تعاقد معه النادى في الصيف الماضى، قادماً من يوفنتوس الإيطالى، لكنه فشل في تثبيت أقدامه في البارسا، وحاول برشلونة مؤخراً بكل السبل بيع اللاعب، ولكن فشلت كل المحاولات في ظل راتب اللاعب المرتفع ورفض برشلونة تحمل جزء منه، كما حاول برشلونة إعادة اللاعب إلى صفوف يوفنتوس، لكنه فشل أيضاً، لعدم الاتفاق على الأمور المادية بين الجانبين.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية، عن أن هناك 3 خيارات أمام ميراليم بيانيتش في الفترة المقبلة، من أجل حسم مستقبله، في ظل الواقع الضبابى الذي يعيشه حالياً في البارسا وعدم رغبة كومان في استمراره.

بيانيتش فى إحدى مباريات برشلونة - صورة أرشيفية

أول هذه الخيارات هو الرحيل إلى نادى زينيت سان بطرسبيرج الروسى، حيث ما زالت نافذة الانتقالات مفتوحة، والذى يريده على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى.

أما ثانى القرارات فأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أنه سيكون الرحيل إلى دولة عربية حيث هناك عروض من بعض الأندية الخليجية للحصول على توقيع اللاعب، كما أنه سيحصل في هذه الحالة على راتب مرتفع ومميز.

أما الخيار الثالث، فسيكون البقاء في صفوف نادى برشلونة الإسبانى مع تخفيض راتبه الحالى، ثم الرحيل عن البارسا في شهر يناير المقبل، وأضافت «موندو ديبورتيفو» أن هذا هو الخيار الأقرب حالياً لمستقبل الموهوب البوسنى.