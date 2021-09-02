تنقية الأجواء بين «ميكيل أرتيتا» ولاعب «أرسنال»

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حصل لاعب أرسنال، أينسلى مايتلاند نايلز، على ضمانات من مدربه ميكيل أرتيتا، بشأن دوره مع الفريق في الفترة المقبلة. وأكدت صحيفة «ديلى ميل» أن مايتلاند نايلز وأرتيتا، أجريا مناقشة صريحة بشأن الوضع الذي يعيشه اللاعب، بعدما رفض النادى اللندنى التخلى عنه لصالح إيفرتون، ما دفعه للمطالبة بتحريره على منشور له على منصات التواصل الاجتماعى.

وتصاعد الموقف، حيث واجه مايتلاند نايلز احتمال الاضطرار إلى التدرب بعيدًا عن الفريق الأول بعد مطالبته الصريحة. لكن اللاعب وأرتيتا أجريا محادثات، تم خلالها إخبار مايتلاند نايلز بأنه سيظهر في خطط النادى هذا الموسم.

وأخبر مايتلاند نايلز أرتيتا أنه يريد أن يلعب في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، وهو المركز الذي كان يشغله عندما اقتحم تشكيلة منتخب إنجلترا في العام 2020. وجاء طلب مايتلاند نايلز هذا، رغم أن أمامه ثلاثة لاعبين في الترتيب ضمن المنافسة على هذا المركز وهم كالوم تشامبرز وسيدريك سواريس ونونو تافاريس الذي يلعب أساسا في مركز الظهير الأيسر. وشعر مايتلاند نايلز بالإحباط بعد أن شارك في خمس مباريات فقط في الموسم الماضى، وتمت إعارته بعد ذلك إلى ويست بروميتش ألبيون في يناير الماضى، حيث شارك في 12 مباراة.