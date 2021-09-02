«مبابى» يثير الجدل بـ«رسالة مفخخة»

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أثار كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، الجدل برسالة مثيرة بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه الفرنسى. وأعاد مبابى نشر رسالة موجهة له، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، مكتوب فيها «أحترمك أخى على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة عجيبة، وأنت الأفضل».

المثير أن كيليان مبابى حذف هذه الرسالة سريعًا بعد إعادة نشرها. وينتهى تعاقد كيليان مبابى مع النادى الباريسى بنهاية الموسم الجارى في صيف 2022، وقد رفض اللاعب أكثر من عرض لتمديد تعاقده. كشف تقرير صحفى فرنسى تفاصيل العرض الأخير الذي رفضه كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، لتمديد تعاقده مع النادى. وذكرت صحيفة «لو باريزيان» أن إدارة بى إس جى عرضت على مبابى راتبا سنويا قيمته 45 مليون يورو. وأضافت أن هذا الراتب سيجعل كيليان الأعلى في صفوف الفريق الباريسى، بل يفوق أيضا ما يتقاضاه نجما الفريق نيمار جونيور وليونيل ميسى.

مبابي - صورة أرشيفية

ولفتت إلى أن التعاقد الجديد لكيليان مبابى من المفترض أن يمتد إلى صيف 2024. وأشارت أيضا إلى أن المهاجم الفرنسى الشاب يمكنه تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد بالتوقيع له في يناير المقبل، حيث ينتهى تعاقده مع النادى الباريسى بنهاية الموسم الجارى في صيف 2022. ويفضل كيليان مبابى العرض المدريدى على أندية أخرى أبدت اهتماما بضمه مثل يوفنتوس، تشيلسى، ليفربول ومانشستر سيتى.

وأبقى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، نفسه في دائرة الجدل بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، للانتقال إلى ريال مدريد. مبابى أبدى إعجابه بمنشور لزميله في المنتخب الفرنسى، إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين، الذي انتقل منذ قليل إلى صفوف الفريق الملكى.

وانتقل كامافينجا لصفوف ريال مدريد بتعاقد يمتد حتى صيف 2027، وذلك قبل عام من انتهاء عقده مع رين الفرنسى. كما سينتهى تعاقد مبابى بنهاية الموسم الجارى في صيف 2022، وقد تعنت مسؤولو البى إس جى في بيعه رغم تقدم ريال مدريد بعرض يزيد على 200 مليون يورو.