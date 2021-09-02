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السفير الأحمدي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للرئيس الكرواتي

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السفير الأحمدي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للرئيس الكرواتي السفير الأحمدي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للرئيس الكرواتي

السفير الأحمدي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للرئيس الكرواتي

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي اليوم، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كرواتيا، لفخامة الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش.
ونقل السفير الأحمدي لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا دوام التقدم والازدهار.
فيما حمّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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