السيطرة على حريق في حظيرتي مواشي بقرية في طوخ

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شبّ حريق في حظيرتى ماشية بقرية اجهور دائرة مركز شرطة طوخ دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية في حظيرتي مواشي دائرة المركز، وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة تبين أن الحظيرتين بدون ترخيص، وكل منهما على مساحة 75 مترًا، والتهمت النيران كمية من البوص والخشب.

ورجّحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي، وتولت النيابة التحقيق.