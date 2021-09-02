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خالد الجندى: الممتنع عن تجديد الخطاب الديني كـ أهل الكهوف

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خالد الجندى: الممتنع عن تجديد الخطاب الديني كـ أهل الكهوف خالد الجندى: الممتنع عن تجديد الخطاب الديني كـ أهل الكهوف

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طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتدريس مناهج فقه الدولة في كليات الشريعة والقانون والدعوة والقرآن الكريم واللغة العربية ومعاهد الدعوة ودار العلوم والحقوق لتتماشى مع تجديد الخطاب الديني، منوهًا بأن الممتنعين ما زالوا يعيشون في عالم الكهوف الذي انتهى.

وأضاف خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «»، مساء الخميس، أن تجديد الخطاب الديني هو الفصل بين فقه الدولة وفقه الصحراء، مشيرًا إلى أنه يوجد فرق بين فقه ما قبل الدولة وما بعد قيام الدولة، فحيازة الآثار والاتجار فيها لا يجوز بعد قيام الدولة.

وأكد أن احترام القانون من احترام الشريعة وغيابه يحولنا للعيش في غابة، مردفًا: «البعض يحدث له كهربة عند ذكر دور الدولة فيقول لك اقرأ الكتب القديمة كالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع».

وتابع: «كل ما في الكتب التراثية الإسلامية التي لدينا فقه ما قبل الدولة»، منوهًا إلى أنه على سبيل المثال الطلاق الشفوي في فقه ما قبل الدولة كان يجوز وما بعد الدولة أصبح «كلام عيال»، لأنه كما أخذت زوجتك بقانون الدولة ردها بقانون الدولة.

المصرى اليوم

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