المصري يسعى لحسم التعاقد مع عبد المنصف

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يسعى مسؤولو النادي المصري البورسعيدي، لحسم التعاقد مع محمد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مسؤولو النادي البورسعيدي في مفاوضات مع عبدالمنصف، خلال الساعات الماضية، من أجل حسم التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية.

ويسعى النادي البورسعيدي لحسم صفقة عبدالمنصف، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة على ماهر، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعد رحيل أحمد دعدور، وعودته إلى صفوف بيراميدز.

يُذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل أحمد علاء مدافع النادي الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وإسلام المزين مدافع الحمام المطروحي لمدة 4 مواسم.